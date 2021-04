Nissan X-Trail - La quarta generazione in Europa dal 2022 (Di lunedì 19 aprile 2021) In occasione del Salone di Shanghai, la Nissan ha tolto i veli alla quarta generazione della X-Trail. La Suv, che arriverà nelle concessionarie europee nell'estate del 2022, riprende le forme già anticipate dalla Rogue, un modello specifico per il mercato statunitense presentato quasi un anno fa. Stile Qashqai. Il design della vettura richiama gli stilemi più recenti del marchio giapponese, già visti sulla Qashqai e sulla Juke: sul frontale spicca la calandra V-Motion, incorniciata dai fari a Led divisi in due elementi distinti, mentre la fiancata è caratterizzata da linee tese e decise che conferiscono alla Suv un aspetto più robusto. Anche la coda, molto verticale, è contraddistinta da gruppi ottici a Led e un paraurti con un inserto di plastica satinata, che richiama il mondo dell'off-road. ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 19 aprile 2021) In occasione del Salone di Shanghai, laha tolto i veli alladella X-. La Suv, che arriverà nelle concessionarie europee nell'estate del, riprende le forme già anticipate dalla Rogue, un modello specifico per il mercato statunitense presentato quasi un anno fa. Stile Qashqai. Il design della vettura richiama gli stilemi più recenti del marchio giapponese, già visti sulla Qashqai e sulla Juke: sul frontale spicca la calandra V-Motion, incorniciata dai fari a Led divisi in due elementi distinti, mentre la fiancata è caratterizzata da linee tese e decise che conferiscono alla Suv un aspetto più robusto. Anche la coda, molto verticale, è contraddistinta da gruppi ottici a Led e un paraurti con un inserto di plastica satinata, che richiama il mondo dell'off-road. ...

Advertising

HDmotori : Nissan X-Trail, la nuova generazione in Europa nel 2022 anche in versione e-Power - zazoomblog : Nissan X-Trail - La quarta generazione in Europa dal 2022 - #Nissan #X-Trail #quarta #generazione - infoiteconomia : Nissan X-Trail 2022, debutto in Europa con l’e-Power - markus_auto : Nissan X-Trail: caratteristiche e tecnologia ibrida della nuova generazione ... - Italpress : Presentato il nuovo Nissan X-Trail, arriverà in Europa nel 2022 -