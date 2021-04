Nasce la Superlega Uefa | Fifa e Federazioni | ' Fuori chi partecipa'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il 'nostro' calcio rischia di finire all'improvviso, sotto i colpi di una dozzina di club ricchi e prepotenti. Sono i più forti, ma non gli unti dal Signore. Sono inglesi, spagnoli e italiani (Juve, ...

Il 'nostro' calcio rischia di finire all'improvviso, sotto i colpi di una dozzina di club ricchi e prepotenti. Sono i più forti, ma non gli unti dal Signore. Sono inglesi, spagnoli e italiani (Juve, ...La notizia era nell'aria da diverso tempo e la scorsa notte è arrivato l'annuncio ufficiale e storico per il mondo del calcio:la, una nuova competizione continentale, alternativa alla Champions League , composta da 12 squadre, tra le più blasonate del calcio europeo e mondiale, di cui fanno parte anche tre ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...Nella notte che ha rivoluzionato il mondo del calcio, la Juventus, con una nota, ha confermato di aver aderito al progetto della Superlega. Andrea Agnelli, numero uno del clun bianconero, ...