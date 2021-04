(Di lunedì 19 aprile 2021) Nel mezzogiorno in cui mancava Ibrahimovic ilper ritrovare la vittoria casalinga ha chiesto aiuto a un altro attaccante e l’ha trovato in Scamacca, autore dell’autogol che ha deciso la sfida con il Genoa e permesso ai rossoneri di conservare il secondo posto. Ilbattendo la Fiorentina e approfittando del passo falso del InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

DalotDiogo : Torniamo a vincere nel nostro stadio, e lo facciamo da vera squadra. Testa già al Sassuolo. Forza Milan! ???… - infobetting : Milan-Sassuolo (21 aprile ore 18:30): formazioni, quote, pronostici - iamnadirb : RT @pelmilan: Quindi Milan Sassuolo passerà dalla gara più importante degli ultimi 10 anni alla gara meno importante degli ultimi 10 anni - AlexMarinuzzi91 : Ma Milan-Sassuolo, Juve-Parma e Spezia-Inter si giocheranno? ???? Gravina dai radia tutte e tre stasera se hai le palle ?????????? - The__Musti : @notgiorgiab Basta che sta bene tanto Milan Sassuolo è meno importante della ICC -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sassuolo

Alla Superlega Europea hanno infatti aderito Juventus, Inter e, che rischiano l'esclusione - ... Alla fase a gironi della Uefa concorrerebbe il, mentre il Verona andrebbe agli spareggi ......all'Allianz quelbattuto a San Siro 3 - 1 grazie alla prima doppietta di Chiesa, così come l'Inter sarà non si sa quanto gradita ospite due settimane più tardi, dopo l'intermezzo col. ...Baiano è però ottimista per il finale di stagione: "Avere 5 punti di vantaggio sul Cagliari è buono, anche perché mancano poche partite".H.Verona-Fiorentina in Serie A, è un match con tradizione favorevole ai gigliati. Su 29 incontri disputati, l’Hellas è riuscito a spuntarla solo 8 volte contro le 13 degli ospiti, mentre i pareggi son ...