Mia Ceran, chi è il compagno della giornalista Rai (Di lunedì 19 aprile 2021) Si tratta di Malcom Pagani giornalista e figlio di Barbara Alberti Mia Ceran, giornalista e conduttrice di “Quelli Che il Calcio” ha annunciato nella puntata di domenica 18 aprile dello show dedicato al calcio di essere in dolce attesa. Ma chi è il compagno? Poco o nulla si sa infatti sulla vita privata della Ceran che anche sui suoi profili ha scelto il massimo riserbo. Si tratta di Federico un ragazzo estraneo al mondo della tv e dello spettacolo su cui poco o niente si sa. La stessa Mia da diversi mesi non pubblicava uno scatto con il compagno e nella giornata di oggi invece, insieme al cane è arrivato lo scatto con il ragazzo con cui ha ringraziato tutti. In passato è stata legata a Malcom Pagani, giornalista di Sky e di varie ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Si tratta di Malcom Paganie figlio di Barbara Alberti Miae conduttrice di “Quelli Che il Calcio” ha annunciato nella puntata di domenica 18 aprile dello show dedicato al calcio di essere in dolce attesa. Ma chi è il? Poco o nulla si sa infatti sulla vita privatache anche sui suoi profili ha scelto il massimo riserbo. Si tratta di Federico un ragazzo estraneo al mondotv e dello spettacolo su cui poco o niente si sa. La stessa Mia da diversi mesi non pubblicava uno scatto con ile nella giornata di oggi invece, insieme al cane è arrivato lo scatto con il ragazzo con cui ha ringraziato tutti. In passato è stata legata a Malcom Pagani,di Sky e di varie ...

Advertising

veneziaradiotv : Mia Ceran è incinta: l’annuncio in diretta TV - enviousman : Mi sveglio alle sette per andare a lavorare, i gatti rifiutano sdegnati la scatoletta super radical chic che avevo… - robdeangeliss : Quelli Che il Calcio, il dolce annuncio di Mia Ceran - rassegnastampa : Mia Ceran incinta, l’annuncio a «Quelli che il calcio» - fanpage : Mia Ceran annuncia in diretta a #quellicheilcalcio di essere in dolce attesa -