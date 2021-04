Lombardia: bilancio, giunta approva 'rendiconto generale gestione 2020' (2) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - L'avanzo della gestione 2020, pari a 338 milioni, è in parte 'indotto' a seguito degli accordi Stato-Regioni in base ai quali la Lombardia si è impegnata a garantire, anche per il 2020, il pareggio di bilancio costituzionale con 192 milioni; la restante quota di avanzo è imputabile, principalmente, a risparmi di spesa corrente e all'avanzo - cumulato - della gestione 2019. Al termine della gestione risultano finanziati complessivamente 2,1 miliardi di investimenti (finanziati con risorse regionali e con risorse vincolate - Stato e UE). Gli investimenti finanziati con entrate regionali nel 2020 ammontano - invece - a complessivi 1,04 miliardi. Tutti gli investimenti sono stati autofinanziati senza ricorrere a forme di indebitamento. "Con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) - L'avanzo della, pari a 338 milioni, è in parte 'indotto' a seguito degli accordi Stato-Regioni in base ai quali lasi è impegnata a garantire, anche per il, il pareggio dicostituzionale con 192 milioni; la restante quota di avanzo è imputabile, principalmente, a risparmi di spesa corrente e all'avanzo - cumulato - della2019. Al termine dellarisultano finanziati complessivamente 2,1 miliardi di investimenti (finanziati con risorse regionali e con risorse vincolate - Stato e UE). Gli investimenti finanziati con entrate regionali nelammontano - invece - a complessivi 1,04 miliardi. Tutti gli investimenti sono stati autofinanziati senza ricorrere a forme di indebitamento. "Con ...

