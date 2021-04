Lombardia: accordo Regione-Irccs pubblici, 4 mln per brevetti e terapie avanzate (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) – La giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione, università, ricerca, innovazione, semplificazione Fabrizio Sala, lo schema di accordo attuativo tra Regione Lombardia e 4 Irccs-Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici lombardi. Sono coinvolti San Matteo di Pavia, Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Besta.Il provvedimento stabilisce anche tempi e modi di realizzazione dei due progetti previsti dall’accordo quadro, entrambi di durata biennale, per un valore complessivo di 4 milioni di euro.“Con questa delibera -afferma Sala- Regione Lombardia punta su una ricerca capace di ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos) – La giunta regionale dellaha approvato, su proposta dell’assessore all’istruzione, università, ricerca, innovazione, semplificazione Fabrizio Sala, lo schema diattuativo trae 4-Istituti di ricovero e cura a carattere scientificolombardi. Sono coinvolti San Matteo di Pavia, Fondazione Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Istituto Nazionale dei Tumori e Istituto Neurologico Besta.Il provvedimento stabilisce anche tempi e modi di realizzazione dei due progetti previsti dall’quadro, entrambi di durata biennale, per un valore complessivo di 4 milioni di euro.“Con questa delibera -afferma Sala-punta su una ricerca capace di ...

