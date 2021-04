Il governo lavora a una nuova proroga dello smart working semplificato (Di lunedì 19 aprile 2021) La modalità semplificata ora scade il 30 aprile. governo e partiti valutano di estenderla fino alla fine di settembre per coprire il periodo delle vaccinazioni Postazione di lavoro in smartworking Foto di Anete Lusina da PexelsIl piano vaccinale ha raggiunto con due dosi 4,4 milioni di persone in Italia, ma intanto si avvicina la scadenza per il regime semplificato dello smart working aziendale. Gli emendamenti di fine febbraio al decreto Milleproroghe hanno posticipato la scadenza della procedura facilitata per il lavoro agile dei dipendenti, dal 31 marzo fino al 30 aprile. Ora in seno alla maggioranza di governo si discute della necessità di prolungare fino all’autunno tale modalità, introdotta per la prima volta il primo marzo 2020, dall’ex ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) La modalità semplificata ora scade il 30 aprile.e partiti valutano di estenderla fino alla fine di settembre per coprire il periodo delle vaccinazioni Postazione di lavoro inFoto di Anete Lusina da PexelsIl piano vaccinale ha raggiunto con due dosi 4,4 milioni di persone in Italia, ma intanto si avvicina la scadenza per il regimeaziendale. Gli emendamenti di fine febbraio al decreto Milleproroghe hanno posticipato la scadenza della procedura facilitata per il lavoro agile dei dipendenti, dal 31 marzo fino al 30 aprile. Ora in seno alla maggioranza disi discute della necessità di prolungare fino all’autunno tale modalità, introdotta per la prima volta il primo marzo 2020, dall’ex ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il governo valuta test salivari per aprire scuole più sicure #ANSA - DSantanche : Hanno bocciato la nostra proposta di devolvere i soldi del #cashback a chi produce lavoro, e continuano a sperperar… - fabbri333 : Il governo valuta test salivari per aprire scuole più sicure - Cronaca - ANSA - Baron_AMMassa : @MarcoSanavia1 Lavora per Macron. State attenti vuole far cadere il governo Draghi cosi' apre la strada a Prodi, qu… - paolocosso : Il governo lavora a una nuova proroga dello smart working semplificato #wired #news #telcoblog #informati #tlc… -