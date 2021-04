**Grillo: Serracchiani, ‘non c’è amarezza che tenga, legge uguale per tutti’** (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Non c’è amarezza di padre che tenga. Soprattutto se sei influente, non alzi il velo del sospetto sui giudici e non getti l’ombra della colpa su una ragazza che ha denunciato lo stupro. I magistrati faranno il loro lavoro come stabilisce la legge, che è uguale per tutti. #grillo”. Così la presidente dei deputati Pd, Debora Serracchiani, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Non c’èdi padre che. Soprattutto se sei influente, non alzi il velo del sospetto sui giudici e non getti l’ombra della colpa su una ragazza che ha denunciato lo stupro. I magistrati faranno il loro lavoro come stabilisce la, che èper tutti. #grillo”. Così la presidente dei deputati Pd, Debora, su twitter. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

