Grillo | i genitori della ragazza | “Siamo distrutti | sta ridicolizzando il nostro dolore”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “. Il tentativo di fare spettacolo sulla pelle altrui è una farsa ripugnante“. È questa la reazione, raccontata in esclusiva all’Adnkronos, attraverso il loro legale Giulia Bongiorno, deiitalo-svedese che ha denunciato di essere stata stuprata, nel luglio del 2019, da Ciro, figlio del garante del M5S e tre suoi amici, tutti indagati dalla Procura di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, per violenza sessuale di gruppo. Ihanno visto il video, mandato in rete da Beppe, in cui dice che il figlio è innocente. E in cui parla di “divertimento“. “Cercare di trascinare la vittima sul banco degli imputati, cercare di sminuire e ridicolizzare il, la disperazione e ...

...accuse di Beppecontro giornalisti e giudici non rimangono le uniche della giornata: in risposta, tramite l'Adnkronos e il loro avvocato Giulia Bongiorno, tornano a parlare idella ...della ragazza: 'Beppe ridicolizza il dolore' - Il video di Beppefa, invece, infuriare idella ragazza che, in una nota diffusa dal loro legale Giulia Bongiono, scrivono: '...I genitori hanno visto il video mandato in rete da Beppe Grillo in cui dice che il figlio è innocente e in cui parla di "divertimento". Come si legge nelle carte della Procura "il residence è stato ...Deputate e senatrici del Pd contro per le dichiarazioni di Grillo in difesa del figlio accusato di stupro nei confronti di due ragazze ...