Grillo difende il figlio: “Se è uno stupratore seriale perché non l’hanno arrestato?” (Di lunedì 19 aprile 2021) Beppe Grillo difende il figlio Ciro, accusato di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su una ragazza , durante una vacanza in Sardegna nel luglio 2019. “Mio figlio è su tutti i giornali come... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 aprile 2021) BeppeilCiro, accusato di aver commesso una violenza sessuale di gruppo su una ragazza , durante una vacanza in Sardegna nel luglio 2019. “Mioè su tutti i giornali come...

SkyTG24 : Grillo difende il figlio accusato di strupro: 'Non è vero niente' - Pantalaimon83 : RT @valeriorenzi: Il video di Beppe Grillo che difende il figlio è orribile politicamente e culturalmente: 1) la prima e più ovvia: un uom… - timira40349237 : RT @valeriorenzi: Il video di Beppe Grillo che difende il figlio è orribile politicamente e culturalmente: 1) la prima e più ovvia: un uom… - squopellediluna : Tra Grillo che difende il figlio e quelli dello zoo 105 che giocano con lo stupro ho come un'insana voglia di imbracciare un mitra - PaoloCaminiti1 : RT @GiancarloDeRisi: Beppe Grillo difende il figlio Ciro in un video: 'Un cogli***, non uno stupratore. Perché un gruppo di 'stupratori ser… -