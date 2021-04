Femminicidio a Vicenza: muratore albanese massacra la moglie a martellate davanti ai figli (Di lunedì 19 aprile 2021) Ennesimo Femminicidio, stavolta in provincia di Vicenza. Domenica pomeriggio Gezim Alla, muratore albanese di 50 anni, ha ucciso a martellate la moglie Dorina Alla, di 39, al culmine di un’accesa discussione. L’uomo avrebbe massacrato la moglie all’interno dell’abitazione di Pove del Grappa, dove la coppia viveva dal 2017 assieme ai figli, di 13 e 9 anni. Uccisa tra le mura domestiche I soccorritori, racconta il Giornale di Vicenza, “hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima. Mentre il marito, che ha aperto la porta ai carabinieri, è stato portato in caserma dove ha confessato l’omicidio. I militari lo hanno quindi arrestato al termine dell’interrogatorio. I due bambini, che si trovavano in casa al ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Ennesimo, stavolta in provincia di. Domenica pomeriggio Gezim Alla,di 50 anni, ha ucciso alaDorina Alla, di 39, al culmine di un’accesa discussione. L’uomo avrebbeto laall’interno dell’abitazione di Pove del Grappa, dove la coppia viveva dal 2017 assieme ai, di 13 e 9 anni. Uccisa tra le mura domestiche I soccorritori, racconta il Giornale di, “hanno potuto solamente constatare il decesso della vittima. Mentre il marito, che ha aperto la porta ai carabinieri, è stato portato in caserma dove ha confessato l’omicidio. I militari lo hanno quindi arrestato al termine dell’interrogatorio. I due bambini, che si trovavano in casa al ...

Advertising

SkyTG24 : Vicenza, ammazza la moglie di 39 anni a martellate e si costituisce - SecolodItalia1 : Femminicidio a Vicenza: muratore albanese massacra la moglie a martellate davanti ai figli - CosettaGiordano : RT @fattoquotidiano: Femminicidio a Vicenza: cinquantunenne uccide la moglie a martellate. Presenti in casa i due figli di 13 e 9 anni http… - Vanganel : RT @fattoquotidiano: Femminicidio a Vicenza: cinquantunenne uccide la moglie a martellate. Presenti in casa i due figli di 13 e 9 anni http… - fattoquotidiano : Femminicidio a Vicenza: cinquantunenne uccide la moglie a martellate. Presenti in casa i due figli di 13 e 9 anni -