Eventi e scadenze: settimana del 19 aprile 2021 (Di lunedì 19 aprile 2021) (Teleborsa) – Lunedì 19/04/2021Appuntamenti: Banca d'Italia – Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero G20 – Primo Agriculture Deputies Meeting (fino a martedì 20/04/2021)Aziende:Brunello Cucinelli – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020Coca Cola – Risultati di periodoCredito Valtellinese – Assemblea: Approvazione del bilancio individuale relativo all'esercizio 2020 (unica convocazione)Fenix Entertainment – Assemblea: BilancioFranchi Umberto Marmi – Assemblea: BilancioGismondi 1754 – CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveIervolino Entertainment – Assemblea: BilancioNeurosoft – CDA: BilancioPortobello – Assemblea: BilancioPrima Industrie – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione 20 aprile 2021)Renergetica – CDA: ...

