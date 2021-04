Don’t Drop the Soap, l’irriverente gioco di carte (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra una battuta e l’altra sulle prigioni, c’è quella famosa della saponetta nelle docce. La conosciamo tutti, no?Beh, per chi non avesse avuto il piacere di ascoltarla…lo scoprirà grazie a “Don’t Drop the Soap” della Don’t Panic Games. Un gioco di carte per 3-6 giocatori, della durata di circa 5-15 minuti. Don’t Drop the Soap – Come si gioca Il bluff è la chiave per poter vincere a questo gioco. Lo scopo è quello di non essere colui che “fa cadere la saponetta“, ovvero che non giochi tale carta. Quindi, vi sarà un solo perdente.Il tutto sarà circondato da puro black-humour, colpi bassi e tradimenti. Le regole sono poche e molto semplici, riportate proprio su una carta da gioco.Il setup parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra una battuta e l’altra sulle prigioni, c’è quella famosa della saponetta nelle docce. La conosciamo tutti, no?Beh, per chi non avesse avuto il piacere di ascoltarla…lo scoprirà grazie a “the” dellaPanic Games. Undiper 3-6 giocatori, della durata di circa 5-15 minuti.the– Come si gioca Il bluff è la chiave per poter vincere a questo. Lo scopo è quello di non essere colui che “fa cadere la saponetta“, ovvero che non giochi tale carta. Quindi, vi sarà un solo perdente.Il tutto sarà circondato da puro black-humour, colpi bassi e tradimenti. Le regole sono poche e molto semplici, riportate proprio su una carta da.Il setup parte ...

