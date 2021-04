Da Dracula alle pecore in autostrada i miti nazionali vengono sfatati su Reddit (Di lunedì 19 aprile 2021) Un trend su Reddit permette agli utenti di sfatare le leggende ed i miti sulla propria Nazione, ecco alcuni dei più comuni. Ci sono alcune etichette che vengono affibbiate ad una Nazione e ai loro abitanti per consuetudine o preconcetto. Di noi italiani all’estero pensano che la nostra vita sia solo pizza e mandolino, che siamo tutti chiassosi e che siamo tutti mafiosi. In ogni etichetta c’è un pizzico di verità, ma chiaramente non si può generalizzare su una popolazione di 60 milioni di persone, all’interno della quale trova ogni tipologia di persona possibile. Per quanto riguarda il nostro territorio è ovvio che la nostra vita – purtroppo – non è solo sole, mare, divertimento e pizza (anche se quella non può mancare almeno una volta a settimana per la maggior parte di noi), ma gli italiani sono un popolo di grandi ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 19 aprile 2021) Un trend supermette agli utenti di sfatare le leggende ed isulla propria Nazione, ecco alcuni dei più comuni. Ci sono alcune etichette cheaffibbiate ad una Nazione e ai loro abitanti per consuetudine o preconcetto. Di noi italiani all’estero pensano che la nostra vita sia solo pizza e mandolino, che siamo tutti chiassosi e che siamo tutti mafiosi. In ogni etichetta c’è un pizzico di verità, ma chiaramente non si può generalizzare su una popolazione di 60 milioni di persone, all’interno della quale trova ogni tipologia di persona possibile. Per quanto riguarda il nostro territorio è ovvio che la nostra vita – purtroppo – non è solo sole, mare, divertimento e pizza (anche se quella non può mancare almeno una volta a settimana per la maggior parte di noi), ma gli italiani sono un popolo di grandi ...

swendgame13 : RT @swendgame13: Mi sono divertita a sopportare 4 anni di horror per poi arrivare alle due moglie che si scannano tra loro litogandosi l'am… - DOUG_FALCONHAWK : @robersperanza IO LE MUSERUOLE NON LE FAREI METTERE MANCO AI CANI, FIGURIAMOCI ALLE PERSONE. NO MASK !!!! NON LE ME… - FLuccisano : RT @TommasoRagno: @FLuccisano “il nome della Rosa”, e su radio tre nel podcast “Ad alta voce”: Dracula, Frankenstein, Addio alle armi, Came… - BLIND_DATA24 : RT @TommasoRagno: @FLuccisano “il nome della Rosa”, e su radio tre nel podcast “Ad alta voce”: Dracula, Frankenstein, Addio alle armi, Came… - TommasoRagno : @FLuccisano “il nome della Rosa”, e su radio tre nel podcast “Ad alta voce”: Dracula, Frankenstein, Addio alle armi… -