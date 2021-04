Come TikTok è diventato il social più in voga nelle carceri (Di lunedì 19 aprile 2021) Basta esplorare gli hashtag #prisonTikTok e #prisonlife sull’app di produzione cinese per vedere apparire centinaia di video dove i reclusi raccontano la loro quotidianità o denunciano le condizioni in cui versano le carceri. Tanto che gli istituti stanno correndo ai ripari (foto: Unsplash)Negli ultimi tempi Tik Tok è diventato un social media molto popolare per una vasta gamma di persone, dagli adolescenti ai professionisti: pochi però sanno che il suo utilizzo è esploso anche fra i detenuti. Parliamo di uomini e donne che, pur stando attualmente scontando un periodo di detenzione, sono riusciti a ottenere telefoni cellulari di contrabbando con cui non solo comunicano con i propri cari, ma condividono anche la loro vita quotidiana sul social network di proprietà della cinese ByteDance. Basta ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Basta esplorare gli hashtag #prisone #prisonlife sull’app di produzione cinese per vedere apparire centinaia di video dove i reclusi raccontano la loro quotidianità o denunciano le condizioni in cui versano le. Tanto che gli istituti stanno correndo ai ripari (foto: Unsplash)Negli ultimi tempi Tik Tok èunmedia molto popolare per una vasta gamma di persone, dagli adolescenti ai professionisti: pochi però sanno che il suo utilizzo è esploso anche fra i detenuti. Parliamo di uomini e donne che, pur stando attualmente scontando un periodo di detenzione, sono riusciti a ottenere telefoni cellulari di contrabbando con cui non solo comunicano con i propri cari, ma condividono anche la loro vita quotidiana sulnetwork di proprietà della cinese ByteDance. Basta ...

