Bruno Fernandes dice no alla Superlega: «I sogni non si comprano» (Di lunedì 19 aprile 2021) Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United, ha commentato la creazione della Superlega Europea: le sue dichiarazioni Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United, ha commentato la creazione della Superlega Europea. «I sogni non possono essere comprati», ha scritto l'ex Sampdoria attraverso il proprio profilo Instagram. L'articolo proviene da Calcio News 24.

