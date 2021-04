Bellinazzo | «Altri due club si uniranno alla Superlega Ecco quali»

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il giornalista del Sole 24 Ore Marcoha scommesso sulla partecipazionedidue topeuropei Marco, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato via Twitter della Super League. Dopo il tentennamento di ieri,due tra i topeuropei dovrebbero nei prossimi giorni entrare a far parte del progetto.di chi si tratta: «Jp Morgan finanzierà l’avvio della Superleague con 3,5 miliardi di euro destinati subito aifondatori. AI 12 si aggiungeranno quasi certamente 2tedeschi (Bayern Monaco e Borussia Dortmund)» L'articolo proviene da Calcio News 24.

gilnar76 : Bellinazzo: «Super League? Altri due top club si uniranno, vi dico chi» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… -

