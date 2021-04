Assunzione precari per titoli o concorso, fumata nera: ancora nessuna soluzione. I sindacati: “Non c’è più tempo” (Di lunedì 19 aprile 2021) fumata nera per quanto riguarda il reclutamento e il precariato: il tavolo convocato dal Ministero dedicato proprio al tema dei concorsi non ha visto nessuna novità. Il Ministero temporeggia mentre i sindacati fremono e ribadiscono che non c'è più tempo: serve un'Assunzione per titoli e servizi riservata ai precari. Altrimenti a settembre ci sarà il boom di cattedre a supplenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021)per quanto riguarda il reclutamento e ilato: il tavolo convocato dal Ministero dedicato proprio al tema dei concorsi non ha vistonovità. Il Ministeroreggia mentre ifremono e ribadiscono che non c'è più: serve un'pere servizi riservata ai. Altrimenti a settembre ci sarà il boom di cattedre a supplenza. L'articolo .

Advertising

EGalaxy5 : RT @Coord_Precari: @Coord_Precari #CREA sostiene i colleghi @PrecariUnitiCNR @PrecariUnitINFN @precINGV @rnpinaf in attesa di #assunzione??… - FrancescaIGAG : RT @Coord_Precari: @Coord_Precari #CREA sostiene i colleghi @PrecariUnitiCNR @PrecariUnitINFN @precINGV @rnpinaf in attesa di #assunzione??… - MarcelloCasula1 : RT @Coord_Precari: @Coord_Precari #CREA sostiene i colleghi @PrecariUnitiCNR @PrecariUnitINFN @precINGV @rnpinaf in attesa di #assunzione??… - PrecariUnitINFN : RT @Coord_Precari: @Coord_Precari #CREA sostiene i colleghi @PrecariUnitiCNR @PrecariUnitINFN @precINGV @rnpinaf in attesa di #assunzione??… - francescagorini : RT @Coord_Precari: @Coord_Precari #CREA sostiene i colleghi @PrecariUnitiCNR @PrecariUnitINFN @precINGV @rnpinaf in attesa di #assunzione??… -