Ama | Zaghis incontra studentesse Ied ideatrici ‘Gesti gentili’

(Di lunedì 19 aprile 2021) Roma – L’amministratore unico di Ama, Stefano, hato Carola, Arianna, Carolyn e Tiziana, ledell’Istituto Europeo di Design di Roma e i loro professori che hanno ideato “Gesti Gentili Project”, una singolare campagna di sensibilizzazione inaugurata attraverso un gesto “gentile” rivolto proprio agli operatori ecologici dell’azienda. “Siamo fiere di voi”. “Molto spesso quando vediamo la citta’ non pulita, pensiamo che la colpa sia unicamente vostra. Quando in realta’ anche noi cittadini abbiamo il dovere di aiutarvi a non sporcarla. Percio’ Grazie”. Sono alcuni dei messaggi scritti sui bigliettini lasciati, a febbraio scorso, su centinaia di mezzi dell’azienda e rinvenuti dagli operatori Ama in servizio a Testaccio, San Giovanni, Cinecitta’, Spinaceto, Prenestino, Montesacro, Laurentina, Ostia, Tor Vergata, ...