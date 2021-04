Al minimo storico il Huawei Watch GT 2 Pro su Amazon il 19 aprile

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 19 aprile 2021) Oggi 19, su, potrete trovare diverse offerte dedicate ai wearable, in modo particolare al nuovoGT 2 Pro, in super sconto al prezzo di soli 209,90 euro (anziché 299,90 di listino), sia nella colorazione Night Black sia in quella Nebula Grey. L’elegantissimo modello in questione si differenzia dal suo predecessore soprattutto per il suo design leggero e allo stesso tempo solido, la scocca in titanio si presenta davvero bella e resistente all’usura, oltre ad essere dotata di un vetro protettivo frontale in vetro zaffiro. La cassa posteriore, invece, è in ceramica lucida e molto confortevole. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco le principali caratteristiche del top di gamma della casa cinese. IlGT 2 Pro sfoggia un eccellente display AMOLED HD ...