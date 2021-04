Acer ENDURO Urban | i dispositivi rugged indistruttibili

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 aprile 2021) Arrivano i nuovi, una serie di prodotticostruiti per essere utilizzati in qualsiasi condizione operativa per lavoro o per svagoannuncia i nuovi notebookN3 e tabletT1 che fanno parte della serie, caratterizzata daprofessionali, estremamente resistenti e per l’utilizzo all’aperto oin condizioni ambientali difficili. I nuovioffrono un solido telaio,resistente agli urti, alle cadute, alle infiltrazioni d’acqua, alla polvere e alle temperature estreme come testimoniano le certificazioni di cui sono dotati. Un’altra ...