WTA Charleston 2 | i risultati del 17 aprile Saranno Ons Jabeur e Astra Sharma a giocarsi la finale

(Di domenica 18 aprile 2021)Onsil trionfo del WTA di2. La tunisina ha sconfitto in maniera netta la montenegrina Danka Kovinic in semicon il punteggio di 6-3 6-0. La tennista numero 27 del mondo è riuscita a gestire bene il vantaggio nel primo set quando è salita 3-0 prima di chiudere comodamente. Nel secondo set non c’è stata storia con la giocatrice africana che ha dominato in lungo e in largo la sfida. Le statistiche palesano in maniera chiara la superiorità diche ha portato a casa il 65% dei punti con la prima contro il 45% dell’avversaria e il 43% con la seconda a differenza del 32% di Kovinic. Nella seconda semisi è imposta l’australiana7-6 6-1 sulla ...

Advertising

zazoomblog : Wta Charleston 2 2021: Sharma batte Osorio Serrano 2-0 in finale sfiderà Jabeur - #Charleston #2021: #Sharma… - ShiulinS : RT @live_tennis: WTA 250 Charleston - Semi-final: Astra Sharma beat Maria Camila Osorio Serrano 7-6, 6-1 - sportface2016 : #tennis #Wta #Charleston 2 2021: #Sharma batte #OsorioSerrano 2-0, in finale sfiderà Jabeur - live_tennis : WTA 250 Charleston - Semi-final: Astra Sharma beat Maria Camila Osorio Serrano 7-6, 6-1 - livetennisit : WTA Charleston 2: I risultati con il dettaglio delle Semifinali (LIVE) -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Charleston

oktennis

...amaro per Sara Errani nel torneo250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi campi in terra verde a, in South Carolina. La 33enne romagnola, n.112, ...Esordio amaro per Sara Errani nel 'Musc Health Women's Open', torneo250 con montepremi da 235.000 dollari in corso sulla terra verde di, in South Carolina. Nel primo turno la 33enne romagnola n.112 al mondo ha ceduto per 7 - 6(3) 6 - 3 in un'ora e tre ...Tennis - Wta Charleston 2 2021, la cronaca della semifinale Sharma-Osorio Serrano. L'australiana vince 2-0 e va in finale , dove sfiderà Jabeur.CHARLESTON (USA) - Sara' Astra Sharma a sfidare Ons Jabeur nella finale del "Musc Health Women's Open", nuovo torneo Wta 250 con un montepremi di 235.239 dollari che si sta disputando sugli stessi ...