Volley, il record di Paola Egonu: 47 punti! E Conegliano vola anche grazie al calabrese Lionetti

Nella Serie A1 di pallavolo femminile brilla ancora una volta la stella di Paola Egonu. La stella della pallavolo italiana, la giocatrice forse più forte al mondo in questo momento ed opposto della nazionale...

