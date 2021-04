Uefa e Figc si scagliano contro la SuperLega: "No a progetto cinico" (Di domenica 18 aprile 2021) La Uefa, la Federcalcio inglese, la Premier League, la Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, la Federcalcio italiana (Figc) e la Lega Serie A “hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la loro creazione di una cosiddetta SuperLega chiusa. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi - Uefa, FA inglese, RFEF, Figc, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà”. E’ quanto si legge in una nota congiunta sulle voci che nelle ultime ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 18 aprile 2021) La, la Federcalcio inglese, la Premier League, la Federcalcio spagnola reale (RFEF) e LaLiga, la Federcalcio italiana () e la Lega Serie A “hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la loro creazione di una cosiddettachiusa. Se ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che noi -, FA inglese, RFEF,, Premier League, LaLiga, Lega Serie A, ma anche FIFA e tutte le nostre federazioni affiliate - resteremo uniti nei nostri sforzi per fermare questo, unche si fonda sull’interesse personale di pochi club in un momento in cui la società ha più che mai bisogno di solidarietà”. E’ quanto si legge in una nota congiunta sulle voci che nelle ultime ...

Advertising

PBPcalcio : Il comunicato dell’ #UEFA, coadiuvata da Premier League, federazione Spagnola, Liga, FIGC e Serie A... ?? - capuanogio : ?? Via libera del Governo alla #Figc per garantire la riapertura al 25% della capienza dello stadio #Olimpico per l… - stefanotrentino : Uefa, Figc e Lega di A: “No alla Superlega”, club minacciati di esclusione. Via libera alla nuova Champions… - sscalcionapoli1 : UEFA, FIGC, Premier e Liga: 'Escluderemo da tutte le competizioni i club della Superlega!' - EternoRN93 : RT @auro_milan: Io non so quanto ci sia di vero nel progetto Superlega. Quello che so è che fra Fifa, UEFA, FIGC e Lega negli ultimi vent’a… -