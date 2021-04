Tenta la fuga con la droga | arrestato con bustine di cocaina

(Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giacomo Matteotti a Boscotrecase hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia imboccando la strada contromano per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in via Cardinale Prisco dove l’auto, dopo aver impattato contro un altro veicolo, è stata raggiunta dai poliziotti che hanno bloccato il conducente trovandolo in possesso di una busta con 4 involucri contenentiper un peso complessivo di 6 grammi circa. Antonio Caruso, 64enne di Boscotrecase con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a Pubblico Ufficiale. L'articolo proviene da ...

