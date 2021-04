Speranza: “Il piano pandemico l’ha ritirato l’Oms” (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministro Speranza a ‘Mezz’ora in più’: “Inizia una nuova fase. Il rischio c’è, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Mezz’ora in più, il ministro Speranza ha fatto il punto sulle prossime riaperture: “Io credo che in questa fase dobbiamo guarda alle prossime settimane con fiducia e prudenza – ha detto, riportato da Fanpage – ci sarà un periodo non brevissimo di aperture graduali. Non posso dire che da un momento all’altro scompaiono tutte le misure . Penso che la scuola sia l’architrave della nostra società e per questo abbiamo deciso di far tornare gli alunni in presenza . Dal 26 aprile avremo bisogno di attenzione, di rispetto delle norme fondamentali. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una mano di tutti per questa fase di transizione e nel giro di qualche mese avremo numeri delle vaccinazioni ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021) Il ministroa ‘Mezz’ora in più’: “Inizia una nuova fase. Il rischio c’è, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia”. ROMA – Intervenuto ai microfoni di Mezz’ora in più, il ministroha fatto il punto sulle prossime riaperture: “Io credo che in questa fase dobbiamo guarda alle prossime settimane con fiducia e prudenza – ha detto, riportato da Fanpage – ci sarà un periodo non brevissimo di aperture graduali. Non posso dire che da un momento all’altro scompaiono tutte le misure . Penso che la scuola sia l’architrave della nostra società e per questo abbiamo deciso di far tornare gli alunni in presenza . Dal 26 aprile avremo bisogno di attenzione, di rispetto delle norme fondamentali. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una mano di tutti per questa fase di transizione e nel giro di qualche mese avremo numeri delle vaccinazioni ...

