Serie A, Napoli-Inter: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo domenicale della trentunesima giornata di Serie A in programma oggi al “Maradona” alle 20:45 è Napoli–Inter. La sfida è decisiva in chiave scudetto e Champions League, con tre punti che potrebbero già dirci qualcosa sul finale di stagione. L’Inter per la definitiva volata scudetto, il Napoli per approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Juventus e ritornare tra le prime quattro. È una sfida che vede scontrarsi due compagini assai motivate e in un ottimo stato di forma. I ragazzi di Gattuso hanno trovato continuità dopo un complicato inizio di 2021. Con i recuperi dei vari Mertens e Osimhen, i partenopei hanno ottenuto diverse vittorie concorrendo a pieno titolo per il quarto posto. L’ultimo successo, quello per 2-0 contro la Sampdoria. L’Inter, che ha solo vinto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo domenicale della trentunesima giornata diA in programma oggi al “Maradona” alle 20:45 è. La sfida è decisiva in chiave scudetto e Champions League, con tre punti che potrebbero già dirci qualcosa sul finale di stagione. L’per la definitiva volata scudetto, ilper approfittare dello scontro diretto tra Atalanta e Juventus e ritornare tra le prime quattro. È una sfida che vede scontrarsi due compagini assai motivate e in un ottimo stato di forma. I ragazzi di Gattuso hanno trovato continuità dopo un complicato inizio di 2021. Con i recuperi dei vari Mertens e Osimhen, i partenopei hanno ottenuto diverse vittorie concorrendo a pieno titolo per il quarto posto. L’ultimo successo, quello per 2-0 contro la Sampdoria. L’, che ha solo vinto ...

