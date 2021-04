Serie A, Atalanta-Juventus: le formazioni ufficiali del match delle (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 15.00 in campo Atalanta e Juventus.Le formazioni ufficiali del match.Atalanta (3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, Pessina, De Roon, Gosens; Muriel, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers.Allenatore: Gasperini.Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Frabotta, Danilo, Andrade, Ramsey, Arthur, Kulusevski. Allenatore: Pirlo. Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) Alle ore 15.00 in campo.Ledel(3-5-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maelhe, Freuler, Pessina, De Roon, Gosens; Muriel, Zapata. A disposizione: Rossi, Sportiello, Sutalo, Caldara, Ruggeri, Pasalic, Malinovskyi, Kovalenko, Miranchuk, Ilicic, Lammers.Allenatore: Gasperini.(4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Bonucci, Demiral, Frabotta, Danilo, Andrade, Ramsey, Arthur, Kulusevski. Allenatore: Pirlo.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Atalanta Atalanta Juve LIVE: pochi minuti al fischio d'inizio Al 'Gewiss Stadium', il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Atalanta e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al 'Gewiss Stadium', Atalanta e Juve si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2020/...

Atalanta - Juventus, le formazioni ufficiali Sono state ufficializzate le formazioni di Atalanta - Juventus che si affrontano alle 15 a Bergamo per la 31esima giornata di serie A. Arbitra Orsato di Schio. Pirlo conferma il 4 - 4 - 2: in porta torna Szczesny. In difesa tocca a Cuadrado ...

Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport Atalanta, Marino: 'Caso Gasperini? La squadra è sorpresa. Il futuro di Ilicic...' Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a Sky Sport prima della partita con la Juventus: "La Juve è sempre la Juve. Mancherà Ronaldo ma gioca ...

Pagelle 31° giornata Serie A 2020/2021: i voti per il fantacalcio Fantacalcio pagelle 31° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...

