(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ad oggi si è quasi completato il concorso strabandito per circa 60.000 precari. A settembre finalmente il 50% di questi sarà in cattedra a tempo indeterminato e molti precari storici, 32.000 circa, potranno essere stabilizzati. Altri precari saranno assunti dalle Graduatorie di Merito e dalle graduatorie dei concorsi svolti nel passato non tutte ancora esaurite. Ma soprattutto dobbiamo fareil, e sto lavorando per questo, il concorsogià bandito”. Così su Facebook la sottosegretaria all’istruzione Barbara, senatrice M5S. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Floridia (M5S), 'concorso ordinario deve partire prima possibile... - scuolainforma : Scuola, Barbara Floridia su concorsi, precariato e giovani - orizzontescuola : Concorsi scuola, Floridia: “Prima concludere quelli ordinari. La scuola ha bisogno dei migliori. 200 mila precari?… - PierantoniFabio : RT @SkyTG24: Scuola, sottosegretaria Istruzione Floridia: 'Dal 3 maggio tutti in aula'. Presidi frenano - kospeti : RT @corriereroma: Scuola, la sottosegretaria Floridia: «Il 3 maggio tutti in classe» -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Floridia

Orizzonte Scuola

' Laha bisogno dei migliori - prosegue. L aha bisogno di forze nuove e giovani. Laha bisogno di chi ha esperienza e potrà, nonostante il concorso già a loro dedicato, ...... come annunciato dalla sottosegretaria, a meno di un mese dalla fine dell'anno scolastico? ...Castellotti del libro - dossier " Covid e dintorni " che tocca anche il delicato tema dellaRoma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ad oggi si è quasi completato il concorso straordinario bandito per circa 60.000 precari. A settembre finalmente il 50% di questi sarà in cattedra a tempo indeterminato e ...La scuola potrebbe tornare in presenza al 100% già da maggio, anche alle superiori. È l'ipotesi del Governo, in vista del prossimo decreto: l'idea è quella di avere ...