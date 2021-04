Scendono i contagi e i morti. L'ultimo confortante bollettino (che conferma la linea aperturista) (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251 morti. Sono 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648. Dall'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Sono 12.694 ida coronavirus in Italia oggi, 18 aprile, secondo i dati regione per regione deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 251. Sono 230.116 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 5,51% (ieri era al 4,6%). 163 gli ingressi in terapia intensiva in un giorno, 23.648 ricoverati con sintomi. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 3.311 il numero totale dei ricoverati, 29 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 452 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 23.648. Dall'inizio dell'emergenza sono stateate dal covid-19 3.870.131 persone mentre ne sono morte 116.927. I dimessi/guariti in 24 ore sono 13.135, che portano il totale delle persone che dall'inizio ...

Advertising

siracusa2000 : Diario della pandemia. Scendono sotto quota mille i nuovi contagi in Sicilia. Meno decessi - QCanavese : COVID IN CANAVESE - Scendono i contagi, siamo tornati ai livelli di inizio marzo - I DATI COMUNE PER COMUNE - ElGuappo6 : RT @calchi963: @mgmaglie Se riaprendo tutto, come successo in Texas, i contagi scendono pure come fanno a spiegare che hanno sempre avuto r… - infoitsalute : Covis, scendono i contagi: i nuovi positivi sono 751 - positanonews : #Copertina #Covid Campania, bollettino contagi: scendono i nuovi positivi. Quasi un milione di vaccini somministrati -