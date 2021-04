Riaperture Italia, Galli: “Draghi non ne ha azzeccata una” (Di domenica 18 aprile 2021) Le Riaperture in Italia dal 26 aprile fanno infuriare Massimo Galli. “Il premier Draghi sul Covid non ne ha azzeccata una”, dice l’infettivologo del Sacco di Milano in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La preoccupazione di Galli è che possano tornare a salire i contagi. “Ci saranno un milione di infezioni attive in Italia o pensate che tutti i positivi si fanno il tampone e vengono a saperlo?”, domanda il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco e docente alla Statale. “Sotto casa mia qui a Milano c’è un mercatino all’aperto, poco fa (ieri mattina, ndr) ci sono passato ed era strapieno come non succedeva da mesi. Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di ‘liberi-tutti’ che proprio non ci potremmo ancora permettere. Almeno ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 18 aprile 2021) Leindal 26 aprile fanno infuriare Massimo. “Il premiersul Covid non ne hauna”, dice l’infettivologo del Sacco di Milano in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. La preoccupazione diè che possano tornare a salire i contagi. “Ci saranno un milione di infezioni attive ino pensate che tutti i positivi si fanno il tampone e vengono a saperlo?”, domanda il direttore del reparto di Malattie infettive del Sacco e docente alla Statale. “Sotto casa mia qui a Milano c’è un mercatino all’aperto, poco fa (ieri mattina, ndr) ci sono passato ed era strapieno come non succedeva da mesi. Il punto è che con l’annuncio di venerdì è stato dato un messaggio di ‘liberi-tutti’ che proprio non ci potremmo ancora permettere. Almeno ...

