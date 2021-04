Pagelle Atalanta Juve: TOP e FLOP del match VOTI (Di domenica 18 aprile 2021) I top e FLOP e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Atalanta Juve Le Pagelle dei protagonisti del match tra Atalanta e Juve, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Cuadrado, Malinovskyi FLOP: Morata, Arthur VOTI Atalanta: Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 7, Djimsiti 6.5; Maelhe 6 (72? Malinovskyi 7), Freuler 6, Pessina 6.5 (46? Pasalic 6), De Roon 6, Gosens 6; Muriel 6 (68? Ilicic 6), Zapata 6. All. Gasperini 7 Juventus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5; McKennie 6 (77? Arthur 5), Bentancur 6, Rabiot 6, Chiesa 6 (58? Danilo 6.5); ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 31ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Cuadrado, Malinovskyi: Morata, Arthur: Gollini 6; Toloi 6.5, Palomino 7, Djimsiti 6.5; Maelhe 6 (72? Malinovskyi 7), Freuler 6, Pessina 6.5 (46? Pasalic 6), De Roon 6, Gosens 6; Muriel 6 (68? Ilicic 6), Zapata 6. All. Gasperini 7ntus (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6.5, Chiellini 6, Alex Sandro 5.5; McKennie 6 (77? Arthur 5), Bentancur 6, Rabiot 6, Chiesa 6 (58? Danilo 6.5); ...

