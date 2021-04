Juventus | Agnelli non è più il presidente dell’ECA Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dimissionidall’ECA: la novità suldella. Lenotizie dopo la nascita della Superlega Laparteciperà alla Superlega Europea. Attraverso un comunicato ufficiale, è stato reso noto l’ingresso del club bianconero nella nuova competizione europea Di conseguenza, come appreso daNews 24, Andreasi è dimesso dalla carica di, così come dall’Esecutivo UEFA. Anche la società bianconera è uscita dall’ECA. Queste le dichiarazioni di. «I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale. In questo momento critico ci siamo riuniti per consentire la ...