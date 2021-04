Italia Uno, arriva un sorprendente Late Show: cast al femminile – VIDEO (Di domenica 18 aprile 2021) Mediaset stupisce ancora il suo pubblico con il lancio di un nuovo Late Show in onda su Italia Uno dal prossimo mese: un cast meraviglioso Previsto nel palinsesto di Mediaset l’arrivo di un nuovo Late Show in onda ogni venerdì in seconda serata su Italia Uno: Venus Club. Un format del tutto nuovo del quale L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Mediaset stupisce ancora il suo pubblico con il lancio di un nuovoin onda suUno dal prossimo mese: unmeraviglioso Previsto nel palinsesto di Mediaset l’arrivo di un nuovoin onda ogni venerdì in seconda serata suUno: Venus Club. Un format del tutto nuovo del quale L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

matteosalvinimi : Qui Milano, all’area ex Expo dove sta nascendo uno dei poli di ricerca, innovazione e futuro più ambiziosi del mond… - Agenzia_Ansa : 'Nella guerra al Covid dobbiamo essere tutti partigiani e responsabili. Per sconfiggere la pandemia c'è una sola ar… - Corriere : Covid, il rugby piange uno dei suoi giganti: l’ex pilone dell’Italia Massimo Cuttitta... - GioSallusti : RT @mgmaglie: Secondo voi certi #virologidaTV, che attaccano,e sono più di uno,le decisioni del governo sulle #riaperture, sono solo preocc… - Rosariodpr1974 : RT @salvinimi: Salvini in tribunale, 'La responsabilità di farli scendere non aspettava a me ma al ministro dei trasporti. Io non c'entro'… -