Inter | Barella | «Dritti verso lo Scudetto Conte ci chiede una cosa»

(Di domenica 18 aprile 2021) Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli Nicolò, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. «Il nostro obiettivo è lo, non è un segreto, ma mancano ancora tanti piccoli tasselli. Abbiamo trovato la giusta quadratura, abbiamo calciatori che possono risolvere la partita da un momento all’altro. Tutti diamo il massimo, questo ciil mister». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MatteoBarzaghi : Inter confermata con Darmian a sinistra. Solita difesa. Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen e appunto Darmian. Lukak… - Inter_TV : ?? | IN ONDA Nel nostro LiveMatch post #NapoliInter le parole di #Barella e #Eriksen?? ?? Canale 232 di Sky e app D… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Barella: “Ci teniamo stretti il pareggio. Altro mattoncino della nostra cavalcata” - anteprima24 : ** #Napoli-Inter, Barella: 'Abbiamo trovato la quadratura' ** - sportface2016 : #NapoliInter, così #Barella nel post partita: 'Altro mattoncino per lo Scudetto' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Barella

ad_dyn Ancora: Lautaro in percussione vede l'inserimento diche prova ad allungarsi la palla ma viene fermato da Meret; sulla ribattuta si fionda Manolas che la butta in rimessa ...Proprio sul sipario della frazione Meret esce ad anticiparelanciato dalla precisa imbucata di Lautaro. L'comincia la ripresa facendosi preferire nel gioco. Il Napoli stenta a ripartire,...Si interrompe a quota 11 vittorie consecutive la striscia da record dell'Inter che al 'Maradona' viene fermata dal Napoli sul pareggio. (ANSA) ...Niccolò Barella, centrocampista dell'Inter, ha parlato a Sky dopo il pari col Napoli. Ecco quanto evidenziato da "IamNaples": "Non e' un segreto che il ...