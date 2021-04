Golf | Stewart Cink mantiene i nervi saldi e trionfa al RBC Heritage 2021

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021) Dopo le emozioni pomeridiane riservate dallo European Tour, con l’Austrian Open deciso alla sesta buca di spareggio, c’è stato sicuramente molto meno pathos nel round finale dell’RBC. La “colpa” di questo è dello statunitense, che si era costruito un vantaggio enorme nelle prime tre giornate rispetto a tutti gli avversari e ha saputo mantenere ioggi per portarsi a casa l’ottavo titolo della carriera sul PGA Tour. Il torneo del 47enne nativo dell’Alabama è terminato con lo score di -19, con un solo colpo guadagnato sul campo in questa domenica frutto di una strategia di gioco molto accorta e volta a cercare di evitare errori che avrebbero potuto rimettere in gioco gli altri. Il più pericoloso da dietro è stato il connazionale Harold Warner III, ...