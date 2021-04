Francia, Spagna e Inghilterra contro la SuperLega (Di domenica 18 aprile 2021) La notizia della creazione di una SuperLega ha creato non poche polemiche nella giornata di oggi e sconvolto ai massimi livelli il mondo del calcio. Dopo la mobilitazione di Uefa e delle varie Federazioni anche alcuni esponenti del mondo politico hanno commentato questa possibilità. Il presidente francese Macron ha fatto sapere, con un comunicato, che la “SuperLega mette a repentaglio principi cardine dello Sport”. “Il presidente sostiene la posizione dei club francesi, che si sono rifiutati di partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport. La Francia supporterà tutti i passi della FFF, della Uefa e della Fifa per proteggere l’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee”. Anche il governo inglese, attraverso il comunicato del Segretario alla Cultura Oliver ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 18 aprile 2021) La notizia della creazione di unaha creato non poche polemiche nella giornata di oggi e sconvolto ai massimi livelli il mondo del calcio. Dopo la mobilitazione di Uefa e delle varie Federazioni anche alcuni esponenti del mondo politico hanno commentato questa possibilità. Il presidente francese Macron ha fatto sapere, con un comunicato, che la “mette a repentaglio principi cardine dello Sport”. “Il presidente sostiene la posizione dei club francesi, che si sono rifiutati di partecipare al progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di meritocrazia nello sport. Lasupporterà tutti i passi della FFF, della Uefa e della Fifa per proteggere l’integrità delle competizioni federali, nazionali ed europee”. Anche il governo inglese, attraverso il comunicato del Segretario alla Cultura Oliver ...

