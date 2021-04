Francesco Bianconi bissa con “Forever in Technicolor” (Di domenica 18 aprile 2021) MILANO – Esce il 28 maggio, per Bmg, “Forever” in Technicolor un doppio vinile – disponibile anche su tutte le piattaforme digitali – che contiene l’opera completa del primo progetto solista di Francesco Bianconi. “Forever”, uscito ad ottobre 2020, è l’album con cui Francesco Bianconi ha esordito come solista ed è un lavoro con cui ha deciso di spogliarsi anche di se stesso, mettendosi in discussione come musicista. Un lavoro molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, per il suo essere un disco senza tempo che mette le canzoni al centro e un album dal respiro internazionale sia per la scelta del produttore Amedeo Pace (Blonde Redhead) sia per la collaborazione con artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino eHindi Zahra. Come annunciato da ... Leggi su lopinionista (Di domenica 18 aprile 2021) MILANO – Esce il 28 maggio, per Bmg, “” inun doppio vinile – disponibile anche su tutte le piattaforme digitali – che contiene l’opera completa del primo progetto solista di. “”, uscito ad ottobre 2020, è l’album con cuiha esordito come solista ed è un lavoro con cui ha deciso di spogliarsi anche di se stesso, mettendosi in discussione come musicista. Un lavoro molto apprezzato dal pubblico e dalla critica, per il suo essere un disco senza tempo che mette le canzoni al centro e un album dal respiro internazionale sia per la scelta del produttore Amedeo Pace (Blonde Redhead) sia per la collaborazione con artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino eHindi Zahra. Come annunciato da ...

