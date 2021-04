Formazioni ufficiali Milan Genoa | le scelte degli allenatori

(Di domenica 18 aprile 2021) Ledimatch valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-2-3-1): Donnarumma, Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. A disposizione: Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Dalot, Tonali, Meite, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. Allenatore: Pioli.(3-5-2): Perin, Goldaniga, Masiello, Zajc, Ghiglione, Strootman, Radovanovic, Cassata, Badelj, Destro, Scamacca. A disposizione: Paleari, Zapata, Behrami, Biraschi, Portanova, Pandev, ...

La diretta TV di Milan-Genoa, partita valida per il 31ª turno del campionato di Serie A 2020/2021, sarà trasmessa alle 12,30.