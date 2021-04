Conte: 'Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa accadrà...' (Di domenica 18 aprile 2021) L'ostacolo Napoli è stato superato. Non con una vittoria, ma con un pareggio che pesa parecchio in ottica scudetto considerando inoltre che la reazione (da grande squadra) c'è stata. Dove, quindi, può ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) L'ostacolo Napoli è stato superato. Non con una vittoria, ma con un pareggio che pesa parecchio in ottica scudetto considerando inoltre che la reazione (da grande squadra) c'è stata. Dove, quindi, può ...

Advertising

InterClubIndia : RT @marifcinter: Conte: 'Cosa serve per migliorare l'Inter? Guarda, noi in questo momento dobbiamo pensare al presente. Sinceramente non sa… - sportli26181512 : Conte: 'Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa accadrà...': Conte: 'Orgoglioso dei miei. Mercato? Non so cosa ac… - gilnar76 : Conte esulta: «Orgoglioso di ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Dopo #NapoliInter: il tecnico nerazzurro orgoglioso della reazione dei suoi: 'In passato avremmo subito psicologicamente… - interclubpavia : Inter; Conte, orgoglioso della mia squadra -