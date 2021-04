Chi è Florentino Perez | l’uomo dietro alla Superlega

(Di domenica 18 aprile 2021) Il presidente del Real Madrid in testa al progetto dellaeuropea del pallone guida il più grande gruppo spagnolo di costruzioni, Acs, e ha messo nel mirino Autostrade anche in co-investimento con Cdp. Ora vuole il restyling del Bernabeu

però deve la sua ascesa anche ad alcuni insuccessi: è stato scottato solo da due grandi passioni. L'editoria e la politica . Da cui si tiene alla larga però finendo per condizionarla. Ciò ...... nato, pensato e portato da avanti daPerez, con l'ausilio del Manchester United e in ... L'Uefa: "aderisce alla Superlega fuori da campionati e Coppe" All'ipotesi - secondo notizie mai ...Come già i vertici della Federcalcio inglese, così come quelli della Premier League, anche il Primo ministro britannico boccia senza appello la nuova competizione. - ROMA, 18 APR - Anche Boris Johnson ...E' presidente del Real Madrid, ha messo nel mirino Autostrade e ora vuole cambiare il mondo del calcio con la Superlega ...