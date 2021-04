Centro Vaccini Teatro Augusteo, via vai di bastoni e sedie a rotelle: in fila sotto le intemperie (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È un via vai di sedie a rotelle e bastoni davanti al Teatro Augusteo, aperto a Salerno come Centro vaccinale anti Covid-19. Tra gli ultra ottantenni ricoverati molti con difficoltà a camminare, alcuni arrivano anche sulla sedia a rotelle. Ci sono momenti di grande afflusso, legati in verità all’ansia di anticipare l’orario di convocazione ricevuto, in cui non si riesce ad evitare che gli anziani attendano in fila all’esterno della struttura, esposti alle intemperie. Per molti di loro c’è da chiedersi perché non si è proceduto con la vaccinazione domiciliare. Sulla questione è stata inviata anche una nota al direttore Generale ASL Salerno, Mario Iervolino, da Antonio Roscia, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 18 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – È un via vai didavanti al, aperto a Salerno comevaccinale anti Covid-19. Tra gli ultra ottantenni ricoverati molti con difficoltà a camminare, alcuni arrivano anche sulla sedia a. Ci sono momenti di grande afflusso, legati in verità all’ansia di anticipare l’orario di convocazione ricevuto, in cui non si riesce ad evitare che gli anziani attendano inall’esterno della struttura, esposti alle. Per molti di loro c’è da chiedersi perché non si è proceduto con la vaccinazione domiciliare. Sulla questione è stata inviata anche una nota al direttore Generale ASL Salerno, Mario Iervolino, da Antonio Roscia, ...

