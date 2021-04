Atalanta Juventus streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta (Di domenica 18 aprile 2021) Atalanta Juventus streaming – Oggi alle 15.00, big match tra Atalanta-Juventus. In palio punti pesanti per la qualificazione in Champions League. Pirlo avrà non potrà contare su Cristiano Ronaldo, oltre che su Bernardeschi, e dovrà sciogliere qualche dubbio. Chiellini in pole accanto a De Ligt più di Bonucci e Demiral, così come Rabiot rispetto ad Arthur a centrocampo. Cuadrado potrebbe giocare esterno alto, in quel caso fuori Kulusevski e Alex Sandro titolare. In attacco toccherà alla coppia composta da Dybala e Morata. Atalanta Juventus, le formazioni Atalanta (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 18 aprile 2021)– Oggi alle 15.00, bigtra. In palio punti pesanti per la qualificazione in Champions League. Pirlo avrà non potrà contare su Cristiano Ronaldo, oltre che su Bernardeschi, e dovrà sciogliere qualche dubbio. Chiellini in pole accanto a De Ligt più di Bonucci e Demiral, così come Rabiot rispetto ad Arthur a centrocampo. Cuadrado potrebbe giocare esterno alto, in quel caso fuori Kulusevski e Alex Sandro titolare. In attacco toccherà alla coppia composta da Dybala e Morata., le formazioni(4-2-3-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Gosens; De Roon, Freuler; Malinovskyi, Pessina, Muriel; Zapata.(4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, ...

