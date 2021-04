Aleksej Navalny è in fin di vita | “Può morire da un momento all’altro”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 aprile 2021), uno dei più noti oppositori di Vladimir Putin, sta morendo. Lo rende noto su Facebook la sua portavoce Kira Yarmish. “La sua salute sta deteriorando. La gente di solito ela parola ‘’, masta morendo”. Secondo i medici rischierebbe un arresto cardiaco da un. Il suo fisico, già debilitato a causa del tentativo di avvelenamento con agente nervino Novichok, non sta reggendo allo sciopero della fame iniziato il 31 marzo. Lo sciopero era dovuto ad una protesta per le cattive condizioni di detenzione.aveva infatti accusato di negligenza gli amministratori del carcere, di avergli negato le cure mediche e l’accesso alle medicine, in quanto soffre di una doppia ernia discale. ...