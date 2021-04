Aereo contro il Pirellone | 19 anni fa la tragedia nel cielo di Milano

Advertising

FontanaPres : Il 18 aprile del 2002, diciannove anni fa, un aereo si schiantò contro il Pirellone. Persero la vita le avvocatesse… - MissEnzuccia : RT @FontanaPres: Il 18 aprile del 2002, diciannove anni fa, un aereo si schiantò contro il Pirellone. Persero la vita le avvocatesse Annama… - Roky99760738 : RT @AmbCina: È appena decollato da Brindisi l’aereo che porterà in Cina gli aiuti sanitari destinati alla lotta contro l’epidemia da #COVID… - PicoPaperopoli : ?? #18Aprile 2002 - Milano, un aereo da turismo pilotato dall'italo-svizzero Gino Fasulo, 64 anni, si schianta contr… - TalitaZoye : RT @andreabonazzabz: Nuovo bombardamento aereo israeliano contro la striscia di #Gaza. Sono proprio curioso di sentire cosa dirà #Biden...… -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo contro

IL GIORNO

Milano - Era il 18 aprile del 2002, esattamente diciannove anni fa, quando un piccoloprivato si schiantòil Pirellone , sede della Regione Lombardia, nel cielo primaverile di Milano. Immagini indelebili viste dal vivo o in televisione, a meno di un anno dal disastro delle ...Covid: imprenditore romano 64/enne in Sicilia per vaccinarsi Con Open Weekend Regione,'nel Lazio non sapevo quanto ci voleva' - PALERMO, 18 APR - Da Roma a Palermo per vaccinarsiil Covid. Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore, saputo dell' Open - weekend, l'iniziativa del governo regionale Musumeci che fino a questa sera consente agli over 60 di sottoporsi alla ...Un brutto Milan conquista tre punti fondamentali in chiave Champions League contro il Genoa: a decidere la sfida è un'autorete di Scamacca nel secondo tempo, che sancisce il definitivo 2-1 per la squa ...Alle 17.45 del 18 aprile 2002 l'incidente costato la vita a due avvocatesse della Regione Lombardia e al pilota Luigi Fasulo.