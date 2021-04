Shadow and Bone - recensione (Di sabato 17 aprile 2021) Si dice Young Adult, ma si spera di comprendere anche categorie di pubblico più vaste. La serie Shadow and Bone, trasmessa dal 23 aprile su Netflix, ha origine letteraria, tratta dalla trilogia fantasy Grisha, della scrittrice americana Leigh Bardugo. La giovane Alina è un'orfana cresciuta a Ravka, un mondo ispirato alla Russia degli Zar. Nella sua infanzia ha stretto un fortissimo legame con Mal, un ragazzo solo quanto lei. Alina ha sempre temuto di appartenere alla categoria dei Grisha, specie di maghi/stregoni dotati di poteri speciali, che in effetti non fanno una bella vita. Anche se non usano la magia ma la "piccola scienza", sono odiati dai compaesani che li ammazzerebbero volentieri, per la nota ostilità nei confronti dei "diversi", mentre il Potere li rastrella per farne strumenti di guerra. Se Alina avesse dimostrato di essere una di questi ... Leggi su eurogamer (Di sabato 17 aprile 2021) Si dice Young Adult, ma si spera di comprendere anche categorie di pubblico più vaste. La serieand, trasmessa dal 23 aprile su Netflix, ha origine letteraria, tratta dalla trilogia fantasy Grisha, della scrittrice americana Leigh Bardugo. La giovane Alina è un'orfana cresciuta a Ravka, un mondo ispirato alla Russia degli Zar. Nella sua infanzia ha stretto un fortissimo legame con Mal, un ragazzo solo quanto lei. Alina ha sempre temuto di appartenere alla categoria dei Grisha, specie di maghi/stregoni dotati di poteri speciali, che in effetti non fanno una bella vita. Anche se non usano la magia ma la "piccola scienza", sono odiati dai compaesani che li ammazzerebbero volentieri, per la nota ostilità nei confronti dei "diversi", mentre il Potere li rastrella per farne strumenti di guerra. Se Alina avesse dimostrato di essere una di questi ...

