Sassuolo di rigore, 3-1 alla Fiorentina (Di sabato 17 aprile 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – La Fiorentina si fa rimontare sul campo del Sassuolo e resta coinvolta nel discorso salvezza. Al Mapei Stadium la squadra di De Zerbi batte i viola per 3-1 grazie a due rigori di Berardi e ad una perla dalla distanza di Maxime Lopez. Tre reti nella ripresa che ribaltano l’iniziale vantaggio siglato da Bonaventura in un primo tempo che offre un copione scritto su misura delle caratteristiche delle due squadre: il Sassuolo fa la partita col 65% del possesso palla, la Fiorentina aspetta e riparte trovando il gol proprio in una circostanza di transizione positiva. Al 31? Ferrari sbaglia un passaggio, Bonaventura ruba palla e dà il via alla ripartenza, Ribery serve l’ex Milan che dal limite dell’area lascia partire un mancino su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 aprile 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Lasi fa rimontare sul campo dele resta coinvolta nel discorso salvezza. Al Mapei Stadium la squadra di De Zerbi batte i viola per 3-1 grazie a due rigori di Berardi e ad una perla ddistanza di Maxime Lopez. Tre reti nella ripresa che ribaltano l’iniziale vantaggio siglato da Bonaventura in un primo tempo che offre un copione scritto su misura delle caratteristiche delle due squadre: ilfa la partita col 65% del possesso p, laaspetta e riparte trovando il gol proprio in una circostanza di transizione positiva. Al 31? Ferrari sbaglia un passaggio, Bonaventura ruba pe dà il viaripartenza, Ribery serve l’ex Milan che dal limite dell’area lascia partire un mancino su ...

itterfer46 : @Agenzia_Ansa Il secondo rigore per il Sassuolo per me non c'era. La Fiorentina ha giocatori che non corrono, quell… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sassuolo-Fiorentina 3-1, i viola durano un tempo: doppio rigore di Berardi e Lopez - Italpress : Sassuolo di rigore, 3-1 alla Fiorentina - CORNERNEWS24 : #Calcio - Serie A: Sassuolo-Fiorentina 3-1 Successo in rimonta per i neroverdi, doppietta Berardi su rigore - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sassuolo di rigore, 3-1 alla Fiorentina - -