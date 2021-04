Roma, non lascia solo Fonseca. Se parte Dzeko, ecco il nuovo bomber: un terremoto in Serie A (Di sabato 17 aprile 2021) La nuova Roma di Tiago Pinto, giovane direttore generale portoghese e plenipotenziario dei Friedkin, sarà una società diversa dentro e fuori dal campo. Secondo Leggo, una delle priorità sarà costruire una rete di scouting "sul modello di quella del Benfica", e con un budget ambizioso si andrà a lavorare sul mercato, indipendentemente da quale coppa i giallorossi giocheranno la prossima stagione. Si parla di un "addio non traumatico" dell'allenatore attuale, il connazionale di Pinto Paulo Fonseca, brillante in Europa League ma troppo discontinuo in campionato. solo un'eventuale vittoria in coppa potrebbe far confermare il tecnico, ma non è detto che lo stesso allenatore accetti il rinnovo automatico previsto da contratto in caso di qualificazione in Champions League (garantita, appunto, da una vittoria in EL). Il preferito per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) La nuovadi Tiago Pinto, giovane direttore generale portoghese e plenipotenziario dei Friedkin, sarà una società diversa dentro e fuori dal campo. Secondo Leggo, una delle priorità sarà costruire una rete di scouting "sul modello di quella del Benfica", e con un budget ambizioso si andrà a lavorare sul mercato, indipendentemente da quale coppa i giallorossi giocheranno la prossima stagione. Si parla di un "addio non traumatico" dell'allenatore attuale, il connazionale di Pinto Paulo, brillante in Europa League ma troppo discontinuo in campionato.un'eventuale vittoria in coppa potrebbe far confermare il tecnico, ma non è detto che lo stesso allenatore accetti il rinnovo automatico previsto da contratto in caso di qualificazione in Champions League (garantita, appunto, da una vittoria in EL). Il preferito per la ...

