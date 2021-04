Riaperture e zona gialla da 26 aprile | spostamenti e ipotesi pass

(Di sabato 17 aprile 2021) Coronavirus e. Dal 26ci sarà il ripristino delle zone gialle, così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressivein Italia a partire da quel giorno, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del Covid-19.– Saranno consentiti glitra regioni gialle e si introduce la novità delper glitra regioni di diverso colore. Ilattesterà la sussistenza di una delle seguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene ilha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio ...

Quanto alla scuola sembra essere stata intrapresa la "via maestra", dato che anche in zona rossa resterebbe tutto aperto tranne ... 'giallo rafforzato' e quindi procedere alle prime riaperture. Lo ha ...Condividi questo articolo:Roma, 17 apr. (Adnkronos) – "È un'ottima decisione perché prende atto della realtà. Il problema non è essere aperturisti o chiusuristi a prescindere, ma guardare i fatti. E i ...