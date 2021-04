MotoGP, gara 18 aprile: orario, programma GP Portogallo 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8 (Di sabato 17 aprile 2021) Ci avviciniamo al via del Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Motomondiale 2021. Dopo il doubleheader al Losail International Circuit, i centauri della MotoGP riaccendono i motori per la prima competizione europea, la seconda della storia in questo particolare circuito che sorge nella regione dell’Algarve. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese A Portimao c’è grande attesa per il ritorno in sella di Marc Marquez. Il pluricampione spagnolo si prepara al rientro nella serie dopo aver saltato tutto il 2020 e le prime due prove in Qatar in seguito ad una brutta caduta che lo vide protagonista in occasione del GP di Spagna (Jerez) dello scorso luglio. Il pilota iberico riprende il posto sull’Honda ufficiale al posto del tedesco Stefan Bradl che lo ha rimpiazzato dal GP della Repubblica Ceca 2020. Il padrone di casa Miguel ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Ci avviciniamo al via del Gran Premio del, terzo atto del Motomondiale. Dopo il doubleheader al Losail International Circuit, i centauri dellariaccendono i motori per la prima competizione europea, la seconda della storia in questo particolare circuito che sorge nella regione dell’Algarve. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese A Portimao c’è grande attesa per il ritorno in sella di Marc Marquez. Il pluricampione spagnolo si prepara al rientro nella serie dopo aver saltato tutto il 2020 e le prime due prove in Qatar in seguito ad una brutta caduta che lo vide protagonista in occasione del GP di Spagna (Jerez) dello scorso luglio. Il pilota iberico riprende il posto sull’Honda ufficiale al posto del tedesco Stefan Bradl che lo ha rimpiazzato dal GP della Repubblica Ceca 2020. Il padrone di casa Miguel ...

